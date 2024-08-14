В российском регионе ввели режим ЧС из-за сильной жары и засухи

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии приняло решение ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аномальной жары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В минсельхозе отметили, что в регионе установилась аномальная температура, превышающая отметку в +35°С. Также в республике более 10 дней подряд не выпадали осадки, что негативно сказалось на состоянии растений.

В ведомстве обратили внимание, что в Ингушетии приняли превентивные меры реагирования для снижения рисков потерь урожая. В частности, в регионе активно применялись минеральные удобрения, качественные семена и средства защиты растений. Однако этого было недостаточно.

До этого аналогичные меры приняли власти Забайкалья. С 15 августа в регионе введут режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, которая вызвала сложную обстановку в агропромышленном комплексе.

Ранее самая засушливая пустыня в мире зацвела зимой впервые за десятилетие.