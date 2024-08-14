В МЧС отчитались об эвакуации мирного населения Курской области

Большая часть эвакуированных из Курской области жителей находится в безопасности и временно размещены в других регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. За минувшие сутки в безопасные районы убыли более 300 человек», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пункты временного размещения жителей Курской области расположены в 54 регионах России.

До этого более восьми тысяч человек эвакуировали из Курской области, при этом во вторник, 13 августа, были эвакуированы более двух тысяч человек.

В связи с напряженной обстановкой власти приняли решение об эвакуации населения. По информации МЧС, для жителей Курской области в 54 регионах России открыты 400 пунктов временного размещения вместимостью 30 тысяч человек.

Ранее в РФ обвинили США в помощи при разработке операции ВСУ в Курской области.