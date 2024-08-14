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Нидерланды могут отправить своих заключенных в тюрьмы других стран

Кунради: Нидерланды обдумывают отправку своих заключенных в заграничные тюрьмы

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Depositphotos

Нидерланды могут отправить заключенных в иностранные тюрьмы из-за нехватки персонала. Об этом сообщила госсекретарь по вопросам безопасности Ингрид Кунради, сообщает Telegraaf.

По словам госсекретаря, Нидерланды рассматривают возможность отправки осужденных за преступления лиц в места лишения свободы за границей, так как в местных тюрьмах существует острая нехватка персонала.

Некоторых преступников нельзя размещать в многоместных камерах из-за вопроса безопасности. Они должны отбывать наказание отдельно друг от друга. Из-за этого в Нидерландах порядка двух тысяч осужденных находятся на свободе вместо того, чтобы отбывать свой срок.

До этого в Германии суд приговорил мужчину-живодера к двум годам и десяти месяцам тюремного заключения за замучившему 32 ежей и четырех кроликов. Имевший несколько судимостей Дэвид Л. на протяжении двух лет издевался над животными в коммуне Обер-Мёрлен и его окрестностях.

Ранее сообщалось, что в Британии мужчина симулировал опухоль мозга, чтобы избежать тюремного срока.

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