На вице-мэра Воркуты составили протокол за употребление наркотиков

В отношении замглавы Воркуты по ЖКХ Юрия Слониса составили протокол об употреблении наркотических веществ (ст. 6.9 КоАП РФ). Об этом сообщается в картотеке судебного участка города.

Известно, что 13 августа протокол передали в мировой суд. При этом рассматривать протокол суд отказался и отправил его на доработку в полицию.

В июле начальника управделами мэрии Воркуты Александра Литвинова оштрафовали за употребление мефедрона по этой же статье. После этого депутат госсовета Коми обратился к прокурору республики с просьбой провести проверку и принять меры в отношении чиновника.

Депутат заявил, что закон о муниципальной службе запрещает находиться на ней людям с наркозависимостью. В обращении отмечалось, что бывший коллега Литвинова по мэрии — начальник управления ЖКХ Кирилл Арабов — также находится под следствием за взяточничество и сбыт наркотиков.

Ранее в Удмуртии местного депутата арестовали из-за наркотиков.