Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина пыталась пешком дойти от Петербурга до Воронежа с младенцем на руках

78.ru: мать, пытавшуюся дойти с младенцем из Петербурга в Воронеж, не лишат прав

close
100%
Depositphotos

Женщину, которая пыталась пешком с младенцем на руках дойти из Петербурга в Воронеж, не станут лишать родительских прав. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в городе сообщили, что вопрос о лишении россиянки родительских прав не рассматривается. Сейчас мать с ребенком находятся в больнице, после выписки будет решаться вопрос о месте их проживания.

Сообщается, что женщину с маленькой девочкой заметили идущей вдоль трассы во время непогоды с дождем и ветром. Неравнодушные автомобилисты предложили ей помощь и россиянка попросила довезти ее до Воронежа. Позже мать с ребенком забрали в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее в Петербурге мать, подбросившую младенца к дому ребенка, отправили в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами