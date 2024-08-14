Женщина пыталась пешком дойти от Петербурга до Воронежа с младенцем на руках

Женщину, которая пыталась пешком с младенцем на руках дойти из Петербурга в Воронеж, не станут лишать родительских прав. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в городе сообщили, что вопрос о лишении россиянки родительских прав не рассматривается. Сейчас мать с ребенком находятся в больнице, после выписки будет решаться вопрос о месте их проживания.

Сообщается, что женщину с маленькой девочкой заметили идущей вдоль трассы во время непогоды с дождем и ветром. Неравнодушные автомобилисты предложили ей помощь и россиянка попросила довезти ее до Воронежа. Позже мать с ребенком забрали в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее в Петербурге мать, подбросившую младенца к дому ребенка, отправили в СИЗО.