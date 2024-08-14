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Два подростка попали в реанимацию с ожогами после празднования дня рождения в Подмосковье

Shot: в Подмосковье два подростка попали в реанимацию после праздника в коттедже

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В Подмосковье в больнице с сильнейшими ожогами оказались двое подростков, отмечавших день рождения в коттедже. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 14 августа в коттедже, расположенном в городе Истра. Компания несовершеннолетних отмечала 17-летие одного из подростков и решила разжечь камин, однако жидкость вспыхнула и огонь перекинулся на юношу и девушку, которая помогала другу.

В результате молодого человека доставили в медицинское учреждение с ожогами 20% тела. У юноши сильно обгорели руки и грудь. Также в реанимацию в критическом состоянии попала его подруга, которая получила ожоги 99% тела.

Сообщается, что пострадавшие школьники имели успехи в учебе и становились победителями олимпиад. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

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