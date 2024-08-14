Дайвер с Украины назвала клеветой данные об участии в подрыве «Северных потоков»

Дайвер с Украины Светлана Успенская, которую считают подозреваемой в деле о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявила о наличии алиби. Об этом пишет ИА Регнум.

В материале отмечается, что 14 августа в немецких СМИ появились якобы результаты расследования терактов на упомянутых инфраструктурных объектах. При этом в качестве основных подозреваемых назывались трое украинских дайверов. Речь идет о 44-летнем Владимире Журавлеве, его супруге Евгении Журавлевой и Светлане Успенской.

По информации журналистов, прокуратура Германии даже выдала ордер на арест мужчины. Его посчитали главым подозреваемым.

При этом редакции ИА Регнум удалось связаться со Светланой Успенской, которая согласилась прокомментировать обвинения в свой адрес. Она подчеркнула, что информация о ее причастности к подрыву «Северных потоков» является клеветой.

«Я буду подавать в суд <...>. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023 года я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее», — сказала женщина.

Кроме того, о ситуации высказался инструктор Федерации подводного спорта РФ Александр Шурубкин. Он усомнился в участии Светланы Успенской в теракте, объяснив это отсутствием у нее достаточной квалификации для проведения столь сложной подводной операции.

До этого немецкие журналисты связались с Владимиром Журавлевым. Телеканал ARD, а также издания Die Zeit и Süddeutsche Zeitung сообщили, что мужчина был удивлен обвинениями и сразу начал отрицать причастность к подрыву газопроводов.

Ранее в Государственной думе РФ назвали главных интересантов подрыва «Северных потоков».