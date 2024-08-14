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Россиянка устроила драку в израильском аэропорту, когда ей отказали во въезде

Гражданка России получила отказ во въезде в Израиль и устроила драку в аэропорту

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Chen Junqing/Global Look Press

Россиянку задержали в аэропорту Бен-Гурион, когда она напала сотрудницу из-за отказа во въезде. Об этом говорится на портале «Вести Израиль».

Гражданка России, прибывшая в тель-авивский аэропорт вместе со своим спутником, не смогла пройти паспортный контроль. Узнав, что ей отказано во въезде, женщина спровоцировала драку и напала на сотрудницу Управления регистрации населения и иммиграции.

Израильтянин, сопровождавший туристку, также повел себя агрессивно. Мужчина стал угрожать пограничникам и был задержан для допроса. Буйную путешественницу тоже передали полиции.

Недавно американец устроил дебош в московском отеле, когда не смог заселиться в номер.

Ранее россиянка пропала в аэропорту Стамбула после того, как ее не пустили в Израиль.

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