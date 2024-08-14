Россиянин получил 3 млн рублей за травму на работе

Житель Приморского края получил компенсацию в размере 3 млн рублей за травму на работе, после которой он лишился трудоспособности. 900 тысяч из этой суммы помогли взыскать приставы. Об этом сообщили в краевом ГУ Федеральной службы судебных приставов.

Согласно материалам дела, мужчина получил травму, когда проверял работу горелочного устройства в котельной. Во время осмотра оборудования разорвалось рабочее колесо, осколок которого попал приморцу в ногу, после чего часть конечности пришлось ампутировать. Трудовая комиссия пришла к выводу, что потерпевший утратил работоспособность на 60%.

Виновниками в аварии были признаны работодатель, который сразу согласился с претензиями и выплатил сотруднику 2,1 млн рублей, а также коллега потерпевшего. Последнего суд обязал выплатить мужчине 900 тысяч рублей. Ответчик не торопился исполнять решение и сделал это только под беседы с приставами.

Ранее житель Екатеринбурга отсудил у завода 700 тысяч за травму на работе.