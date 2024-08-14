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В Ленобласти откопали снаряд времен Великой Отечественной войны

47news: в Ленобласти откопали снаряд времен ВОВ, но увозить его не торопятся

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Телеграм-канал «112»

Под Кировском в Ленинградской области нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, однако увозить его не торопятся. Об этом сообщил Telegram-канал 47news.

Обнаружила его хозяйка участка в коттеджном поселке «Норд Гард». Она рассказала, что рабочие рыли яму для установки резервуара с септиком, тогда и был обнаружен снаряд.

Женщина сообщила, что сообщила о находке по телефону 112, приехал участковый и пообещал передать данные в военкомат. Однако спустя пять дней с момента обращения снаряд до сих пор никуда не увезли. Тем временем данная территория остается открытой, любой человек может случайно подорваться, рассказала местная жительница.

До этого снаряд времен войны нашли в стене многоквартирного дома на Ворошиловском проспекте в центре Ростова-на-Дону, воспитанников детского сада, который находится на первом этаже здания, и его персонал эвакуировали.

Ранее в Тосно подростки нашли снаряд времен ВОВ на берегу реки.

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