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Россиянка родила ребенка от своего похитителя и заявила на него в полицию спустя три года

В Новосибирске мужчина попал под суд за похищение и истязание бывшей девушки

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Житель Новосибирска похитил девушку, а та после этого родила от него. Об этом пишет kp.ru.

Молодые люди познакомились летом 2020 года и вскоре стали жить вместе. Спустя полгода девушка призналась возлюбленному, что у нее есть муж, и некоторое время жила на два дома, но затем приняла решение разорвать отношения с новым парнем. Последний с расставанием не смирился и решил силой принудить бывшую девушку быть с ним.

Позже пострадавшая говорила, что в августе 2021 года мужчина похитил ее, отвез в свою квартиру и удерживал в течение четырех дней, избивая лопатой, утюгом, табуреткой и ножом. Он отрезал жертве волосы, пытаясь подавить ее волю, но она сбежала, получив разрешение выйти за сигаретами. По словам обвиняемого, все было не так. Фигурант уверяет, что лишь бросил в подругу веник, когда узнал, что она ему изменила, а та «случайно напоролась» на нож во время ссоры.

«Никто ее не удерживал, не бил утюгом, лопатой. Она сама говорила, что останется со мной, ведь я ее обеспечивал, заботился. Ну вот такие у нас с ней были больные отношения. Никто ее не удерживал четыре дня, после ссоры она сама взяла ключи и ушла, заперев меня в квартире. На счастье, отыскал спрятанный комплект», — уверяет новосибирец.

Три года назад мужчину задержали по подозрению в избиении, но отпустили, так как пострадавшая сказала полицейским, что не хочет привлекать его к уголовной ответственности, а затем согласилась возобновить с ним отношения. В октябре 2022 года она родила от своего похитителя дочь, но ссориться молодые родители не перестали. Почти сразу после родов девушка вновь собрала вещи и ушла от отца ребенка. Спустя три года после похищения она обратилась в полицию с заявлением, на мужчину возбудили уголовное дело.

«Я думаю всю эту историю с похищением она поднимает из-за дочки, которую не хочет отдавать мне», — говорит подозреваемый.

Его адвокат отмечает, что «в деле много странностей», а характер травм вызывает сомнения. Теперь из-за давности инцидента, по словам юриста, необходима повторная экспертиза.

Ранее вооруженные мужчины ворвались в дом и похитили родителей на глазах у пятерых детей.

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