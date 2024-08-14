В Сумской области эвакуируют жителей более 180 населенных пунктов

Украинские власти намерены эвакуировать жителей 183 населенных пунктов в Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале написал министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

В последнее время в данном регионе возросла интенсивность боевых действий. На этом фоне 13 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о введении в Сумской области запрета на перемещение «всех категорий граждан» в 20-километровой приграничной зоне.

«Первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов», — рассказал Клименко.

Он добавил, что к текущему моменту власти эвакуировали уже более 20 тыс. граждан. В том числе из региона вывезли около 2,5 тыс. детей.

Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх, в свою очередь, анонсировал расширение списка населенных пунктов, жители которых будут подлежать обязательной эвакуации. В эфире всеукраинского телемарафона он отметил, что в ближайшее время в 20-километровой приграничной зоне региона создадут дополнительные блокпосты.

Ранее в подполье сообщили, что российские военные уничтожили склады с топливом и боевыми частями ракет в Сумской области.