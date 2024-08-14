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Суд вновь отказал Илье Варламову в снятии с него статуса иноагента

Суд вновь отказал блогеру Варламову в снятии с него статуса иноагента

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РИА «Новости»

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве оставил без изменений решение об отмене статуса иноагента блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде подтвердили агентству, что коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены судебных решений и оставила кассационную жалобу без удовлетворения.

До этого Замоскворецкий суд Москвы отклонил просьбу Варламова признать его включение в реестр иностранных агентов незаконным, а Мосгорсуд утвердил это решение.

Также в конце июня Илью Варламова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Минюст РФ внес блогера в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным ведомства, Варламов распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал поддержку от зарубежных источников.

Ранее журналист Илья Барабанов (признан в РФ иностранным агентом) не смог оспорить в суде свой статус иноагента.

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