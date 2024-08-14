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Командира финского погранотряда обвинили в служебном преступлении

Yle: командира пограничного отряда Яяскеляйнена обвинили в служебном преступлении

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Sergei Grits/AP

Командира погранотряда Финского залива Ристо Яяскеляйнена обвинили в служебном преступлении. Об этом сообщает издание Yle.

Отмечается, что расследование происходит «в отношении высшего командного состава». Наказанием для Яяскеляйнена может стать тюремное заключение на срок не более одного года, сообщает источник.

«Яяскеляйнен также сам подал в отставку и досрочно выйдет на пенсию в начале сентября. Изначально планировалось, что командир сменится в начале следующего года», — говорится в сообщении.

До этого глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен заявила, что Хельсинки может вернуться к вопросу открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью.

В свою очередь, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что на данном этапе отношений между Россией и Финляндией нет возможности открыть пропускные пункты между странами на границе.

Ранее появились сведения о нарушении РФ морских границ Финляндии.

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