В Индонезии арестовали мужчину, который ел уличных кошек из-за диабета

В Индонезии арестовали мужчину, который ел уличных кошек, пишет Mothership. Он утверждает, что таким образом пытался контролировать уровень сахара в крови, так как болен диабетом.

Как пишут местные СМИ, арестованного зовут Нурьянто. Его соседи рассказали, что часто видели, как он затаскивал в дом бездомных кошек, судьба которых оставалась неизвестной. Когда люди все же поинтересовались, зачем мужчина водит котов в квартиру, то ответил, что употребляет их в пищу, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

«У меня будет высокий сахар, если я не буду есть кошатину», — сообщил индонезиец.

Кроме того, мужчина заявил, что не может позволить себе покупать другое мясо в магазине, потому что у него нет на это денег. Вскоре Нурьянто был арестован местной полицией и был обвинен в жестоком обращении с животными. Офицеры сообщили, что мужчина съел за год десять кошек.

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