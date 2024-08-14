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ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали дронами машину на дороге, Безымено и Шебекино

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области», — сообщил он, отметив, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Грайворонском округе в селе Безымено частично разрушена крыша многоквартирного дома и повреждена одна квартира. На участке дороги БелгородШебекиноВолоконовка БПЛА ударил по ГАЗели. Также еще один дрон атаковал дом в Шебекино, выбиты окна, пробита кровля.

До этого Гладков сообщил, что пятиэтажный дом в Шебекино пострадал во время атаки Вооруженных сил Украины на город, в одном из подъездов обрушились межэтажные перекрытия. Как отметил Гладков, в доме отключена подача газа, электричества и воды. Глава региона надеется, что в ближайшее время в двух подъездах дома вновь подключат свет и воду.

Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области.

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