Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области», — сообщил он, отметив, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Грайворонском округе в селе Безымено частично разрушена крыша многоквартирного дома и повреждена одна квартира. На участке дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка БПЛА ударил по ГАЗели. Также еще один дрон атаковал дом в Шебекино, выбиты окна, пробита кровля.

До этого Гладков сообщил, что пятиэтажный дом в Шебекино пострадал во время атаки Вооруженных сил Украины на город, в одном из подъездов обрушились межэтажные перекрытия. Как отметил Гладков, в доме отключена подача газа, электричества и воды. Глава региона надеется, что в ближайшее время в двух подъездах дома вновь подключат свет и воду.

Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области.