Сборная Подмосковья по теннису победила на летней спартакиаде учащихся

Сборная Московской области по теннису стала победителем на XII летней спартакиаде учащихся России, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Лучшими в командных соревнованиях стали Анна Пушкарева, Екатерина Тупицына и Дарья Корешкова.

Всего в летней спартакиаде принимало участие более 100 спортсменов из 17 регионов России.

Соревнования теннисистов в рамках ХII летней спартакиады учащихся (юношеская) России проходили с 4 по 11 августа 2024 года в Рязани.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».