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«Единая Россия» направила из Башкирии в Курскую область и зону СВО гуманитарную помощь

Бойцы СВО получат спецтехнику и лекарства из Башкирии

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Единая Россия

«Единая Россия» направила гуманитарный конвой из Башкирии в Курскую область и зону специальной военной операции, сообщил Теlegram-канал партии.

Как отметил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, в 23 воинских подразделения регион передал автомобили, спецтехнику, пиломатериалы, медоборудование и лекарства.

Кроме того, по словам Якушева, семь автомобилей с гуманитарной помощью отправятся в Курск.

«Это продукты, постельные принадлежности, раскладушки, вода, средства гигиены», — уточнил Якушев.

Он рассказал, что в регионе работают активисты «Единой России» и «Молодой гвардии», которые сообщают, что требуется жителям, находящимся в пунктах временного размещения.

Также Якушев отметил, что первая группа детей из Курска приехала в Башкирию.

«Регион тепло их принял и разместил», — заверил врио секретаря генсовета ЕР.

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