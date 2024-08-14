«Единая Россия» направила из Башкирии в Курскую область и зону СВО гуманитарную помощь

«Единая Россия» направила гуманитарный конвой из Башкирии в Курскую область и зону специальной военной операции, сообщил Теlegram-канал партии.
Как отметил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, в 23 воинских подразделения регион передал автомобили, спецтехнику, пиломатериалы, медоборудование и лекарства.
Кроме того, по словам Якушева, семь автомобилей с гуманитарной помощью отправятся в Курск.
«Это продукты, постельные принадлежности, раскладушки, вода, средства гигиены», — уточнил Якушев.
Он рассказал, что в регионе работают активисты «Единой России» и «Молодой гвардии», которые сообщают, что требуется жителям, находящимся в пунктах временного размещения.
Также Якушев отметил, что первая группа детей из Курска приехала в Башкирию.
«Регион тепло их принял и разместил», — заверил врио секретаря генсовета ЕР.