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Российских супругов, запрещавших приемным детям есть и спать, отправили в колонию

В Ростовской области осудили супругов, запрещавших приемным детям есть и спать

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Depositphotos

В Ростовской области супругов Сергея и Яну Киршенко, которые запрещали приемным детям есть и спать, отправили в колонию. Об этом со ссылкой на представителя объединенной пресс-службы судов региона сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в отношении пары было возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей. Суд установил, что супруги, которые были приемными родителями пятерых детей, систематически наносили им побои. Кроме того, россияне запрещали несовершеннолетним есть без их ведома, соблюдать личную гигиену и спать на спальных местах.

Сальский районный суд рассмотрел материалы дела и признал супругов виновными. Им назначили наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима каждому.

Ранее россиянка год истязала и кормила тухлятиной детей сожителя.

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