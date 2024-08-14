В Подмосковье прошел День физкультурника

Более 150 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в спортивных программах в честь Дня физкультурника, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего в рамках Дня физкультурника 10 августа прошло более 300 мероприятий.

Самыми масштабными мероприятиями стал финал Кубка Александра Овечкина и региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта» в Балашихе.

Для гостей и участников в разных городских округах провели мастер-классы и спортивные мероприятия, среди которых баскетбол, карате, киберспорт, бокс и другие.

Жителей поддерживали известные спортсмены: олимпийская чемпионка Юлия Гущина, серебряный призер Олимпиады Дарья Нагорная, серебряный призер Единой молодежной лиги ВТБ, чемпион России Никита Можаровский.

Традиционно День физкультурника в Московской области проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».