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В НАТО опровергли закрытие авиабазы в Германии после возможного случая саботажа

Reuters: авиабазу НАТО в Гайленкирхене не оцепляли после предполагаемой диверсии

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Hannibal Hanschke/Reuters

Авиабазу НАТО, которая находится в немецком городе Гайленкирхене, не закрывали из-за предполагаемого случая саботажа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя Североатлантического альянса.

«База [в Гайленкирхене] никогда не была оцеплена», — сказал источник.

Он добавил, что на объекте лишь повысили уровень безопасности. Соответствующее решение было принято после случая диверсии на военной базе в городе Кельне, уточняется в материале.

По словам представителя НАТО, сейчас на авиабазе в Гайленкирхене «все в порядке».

14 августа агентство Reuters сообщило, что на авиабазе в Гайленкирхене произошел предполагаемый случай саботажа. На этом фоне объект якобы оцепили.

До этого газета Der Spiegel со ссылкой на источники рассказала, что в казармы немецких войск в Кельне проникли неизвестные люди. Как отметили журналисты, посторонние могли намеренно загрязнить воду на территории базы. В связи с произошедшим личному составу на время запретили входить на территорию объекта и употреблять питьевую воду.

Ранее в НАТО заявили о повышении боеготовности баз США в европейских странах.

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