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Стала известна судьба 12 священников из Суджанского района Курской области

Из Суджанского района выехали все 12 священников

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Александр Кряжев/РИА Новости

Все 12 священников выехали из Суджанского района Курской области, где ведутся ожесточенные боевые действия. Об этом сообщил Митрополит Курский и Рыльский Герман в рапорте на имя святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, рапорт публикует сайт Русской Православной церкви (РПЦ).

«Почтительно сообщаю Вашему Святейшеству, что из Суджанского района Курской области, где продолжаются ожесточенные бои между вторгшимися на нашу территорию войсками ВСУ и российскими частями, выехали все 12 священников», — сообщил он.

Митрополит добавил, что все они расположились у родственников в Курске. Священник отметил, что и настоятель разрушенного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, а также 14 человек братии, из которых пять в священном сане, были размещены в квартирах при подворье Покровского храма в Курске.

До этого сообщалось, что обстрелы ВСУ повредили здания Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря, а также три сельских храма в Курской епархии.

Ранее в Эстонии РПЦ лишили права на льготную парковку.

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