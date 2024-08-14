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Спаливший венки на мемориале Воинской славы россиянин пойдет под суд

Житель Кисловодска, бросивший в Вечный огонь венки, пойдет под суд

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МВД РФ по Ставропольскому краю

В Кисловодске правоохранители закончили расследование уголовных дел в отношении 37-летнего местного жителя, который бросил в Вечный огонь венки. Мужчине предъявлены обвинения по статьям «Умышленное повреждение имущества» и «Повреждение мемориальных сооружений» УК РФ, его дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Инцидент с участием обвиняемого произошел 28 мая. Мужчина в красном спортивном костюме побросал в огонь мемориала венки, после чего пошел домой. Свой проступок ставрополец объяснил тем, что был пьян.

«В результате преступных действий фигуранта была повреждена часть мемориала и внешний вид памятного места. Администрации города-курорта Кисловодска причинен ущерб на сумму более 190 тысяч рублей», — рассказали в СК.

Ранее в Новосибирске мужчину, залившего Вечный огонь алкоголем, отправили в колонию.

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