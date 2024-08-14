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Программу «Миллион призов» назвали одним из способов стать благотворителем

В Москве в 10-й раз пройдет акция программы «Миллион призов»

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Программа «Миллион призов» дает россиянам возможность принять участие в благотворительности, заявила агентству городских новостей «Москва» основатель благотворительного фонда помощи животным «Собаки, которые любят» Юлия Лындина.

«Для очень многих людей это возможность попробовать себя в роли благотворителей и понять, насколько это ему подходит или не подходит и какую сферу вообще в принципе он хотел бы поддерживать на уровне благотворительности», — сказала она.

Лындина добавила, что многие люди, которые перечисляют баллы программы на благотворительность, продолжают помогать и после акции.

«Мы заметили, что эти люди потом приходят на наши мероприятия, они начинают следить за жизнью фонда. Им действительно интересно, чтобы эти баллы дошли до фонда», — сказала она.

Напомним, в 2024 году акция программы «Миллион призов» пройдет в Москве в 10-й раз. Москвичи, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Мосгордуму с 6 по 8 сентября, смогут выиграть баллы и обменять их на скидки от партнеров или отправить на благотворительность.

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