В Москве таксист ударил ножом пассажира во время поездки

На юге Москвы таксист напал на пассажира во время поездки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 12 августа в районе Коньково. Водитель такси внезапно достал складной нож и вонзил клинок в грудь 28-летнему пассажиру без объяснения причин.

Пострадавшего вовремя доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются врачи.

К настоящему времени 45-летний нападавший уже задержан. Мотивы его агрессии неизвестны. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее во Внуково таксист избил москвича, который отказался от его услуг.