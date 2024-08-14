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Стало известно о работе Следственного комитета РФ с жителями Курской области

СК ведет активную работу с жителями Курской области, пострадавшими при нападении ВСУ

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Depositphotos

Следователи Следственного комитета (СК) РФ ведут активную работу с жителями Курской области, пострадавшими от действий ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Сотрудники Следственного комитета России продолжают активную работу с жителями Курской области, пострадавшими в результате преступных действий украинских националистов», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что в рамках расследования уголовного дела о преступлениях, которые совершили Вооруженные силы Украины на территории Курской области, специалисты ведомства ведут активную работу с местными жителями, фиксируют доказательства и показания свидетелей.

По данным СК РФ, пострадавшие от нападения граждане делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных. Также люди рассказывают о том, как приходилось покидать свои дома вместе c детьми, опасаясь за свои жизни.

Особое внимание офицеры СК России уделяют вопросам юридического сопровождения и разрешения проблем социально-бытового характера.

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