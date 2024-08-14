Женщина искупалась в бассейне и проснулась с утра с бирюзовыми волосами

В США женщина искупалась в бассейне и на следующий день увидела, что ее волосы стали бирюзовыми, пишет Mirror.

Как рассказала американка, она покрасила волосы в белый цвет в парикмахерской, а через несколько часов пошла плавать в бассейне. Когда она проснулась следующим утром и подошла к зеркалу, то увидела, как концы ее локонов стали светло-бирюзовыми.

Ситуацию, по ее словам, усложняло и то, что скоро у нее начинается учеба в колледже, и она не хочет появляться на занятиях в таком виде.

«Что мне делать? Пожалуйста, помогите», — обратилась она к подписчикам в соцсетях.

Люди начали давать американке советы, как выйти из ситуации. Кто-то предложил ей воспользоваться специальным фиолетовым шампунем, другие же утверждают, что вернуть цвет волос можно с помощью кетчупа.

«Красный цвет кетчупа нейтрализует зеленый, если следовать теории цвета», — добавили комментаторы.

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