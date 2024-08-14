Россиянин попал в реанимацию, упав с водного «банана»

Врачи Кемеровской городской клинической больницы спасли местного жителя, который поступил в отделение травматологии с тяжелейшими травмами после падения с водного «банана». Об этом министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов сообщил в своем Telegram-канале.

Мужчина упал с аттракциона, когда тот двигался на большой скорости, и получил разрыв легкого, осложненные переломы четырех ребер. Также у пациента диагностировали скопление воздуха в плевральной области.

Медики экстренно прооперировали пострадавшего. По словам Беглова, жизни мужчины сейчас ничего не угрожает.

«Напоминаю, экстремальные развлечения дарят не только незабываемые эмоции. Не рискуйте здоровьем и жизнью. Тем более не допустимо употребление алкоголя во время активного отдыха», — напомнил глава регионального ведомства.

До этого Беглов рассказал о спасении кузбасскими врачами мальчика, которого на отдыхе в Таиланде ужалила медуза.

Ранее чиновник от здравоохранения поделился историей, как врачи пять лет спасали девочку, проглотившую в 1,5 года батарейку.