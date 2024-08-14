Националиста Поткина (Белова) объявили в международный розыск

Российского националиста Александра Белова, настоящая фамилия которого — Поткин, объявили в международный розыск по делу об отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замосковорецкого суда Москвы.

«Поткин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (покушение на легализацию (отмывание) денег или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Поткин А. А. объявлен в международный розыск», — сообщили в суде.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Поткина. Сообщалось, что он находится в федеральном розыске. Следственный комитет России обвиняет националиста в отмывании похищенных средств. По версии следствия, Поткин пытался сменить собственников компаний, владеющих земельными участками в Домодедовском районе Подмосковья, используя деньги, украденные у вкладчиков казахстанского банка.

Поткин был осужден в августе 2016 года по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за разжигание межнациональной розни и создание экстремистского сообщества. Его приговорили к 7,5 года колонии общего режима, однако в конце в конце марта 2018 года Мосгорсуд смягчил наказание националисту до 3,5 года. Все это время националист находился в СИЗО, однако в апреле 2018 года срок по делу об экстремизме истек, после чего Поткина перевели под домашний арест в рамках нового уголовного преследования, а затем — отпустили под подписку о невыезде. Как пишут журналисты, по версии следствия, в 2022 году Поткин покинул Россию, нарушив подписку.

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