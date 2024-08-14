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Врач объяснил, чем опасен мед для диабетиков

Врач Поляков: мед может спровоцировать гепатоз печени у диабетиков

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Freepik.com

Людям, страдающим сахарным диабетом, стоит отказаться от меда, поскольку это лакомство может спровоцировать жировой гепатоз печени и усилить инсулинорезистентность. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил врач-эндокринолог Антон Поляков.

«Для здорового человека 50 граммов меда — это суточная норма фруктозы. А людям, у которых есть диабет, рекомендуется вообще не употреблять мед в пищу. При диабете главное — восстановить нормальный углеводный обмен», — указал специалист.

До этого врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова предупреждала, что здоровому человеку в день можно съедать не более одной-двух ложек меда. По ее словам, потребление слишком большого количества этого продукта может в конечном итоге привести к различным расстройствам и заболеваниям, связанным с пищеварением из-за высокого содержания сахара.

При этом специалист отметила, что мед в умеренных количествах может оказывать благотворное влияние на психическое здоровье человека. Это связано с антистрессовыми свойствами лакомства, а также с его способностью повышать уровень серотонина в мозге, пояснила она.

Ранее шеф-повар рассказал, можно ли нагревать мед.

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