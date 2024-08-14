Пробы питьевой воды в Курчатове соответствуют нормам

Взятые в Курчатове Курской области пробы питьевой воды соответствуют гигиеническим нормам. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

«Проведено исследование 56 проб питьевой воды по 30 физико-химическим показателям. Получены результаты в пределах гигиенических норм», — сообщили в агентстве.

Кроме того, испытания на радиологический и микробиологические показатели также показали, что пробы питьевой воды находятся в пределах санитарных норм.

До этого в ФМБА сообщали, что усилили мониторинг рисков в Курской области. Специалисты агентства оказывают медицинскую помощь в регионе, а также проводит радиационный, химический и биологический мониторинг.

Также глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область прямой угрозой для Курской АЭС и развития всей мировой атомной энергетики.

Ранее генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что ВС Украины планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС.