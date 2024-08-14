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В Курской области в седьмой раз за сутки объявили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области в седьмой раз за сутки объявили ракетную опасность

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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Курской области вновь сработали сирены воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В 14:56 в области в седьмой раз за сутки объявили ракетную опасность. Через 8 минут ее отменили.

Врио губернатора напомнил жителям о необходимости укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, рекомендовано зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого Смирнов заявлял, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее появилось видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области.

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