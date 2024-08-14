Психолог рассказала, как помочь себе войти в рабочий режим после отпуска

За несколько дней до выхода на работу из отпуска стоит начать ложиться спать и вставать раньше, чтобы скорее вернуться в рабочий режим. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По ее словам, лучше планировать свой отпуск так, чтобы выходить в офис в четверг или пятницу, чтобы выходные наступили быстрее и восстановление прошло легче. Эксперт также советует стараться гнать от себя негативные мысли.

«Посмотрите на ситуацию в позитивном ключе: у вас есть работа, завтра вы будете прекрасно выглядеть, с радостью пообщаетесь с коллегами и так далее. Если же мысли о рабочих буднях в принципе не вызывают положительных эмоций, возможно, пора что-то менять», – добавила Игонина.

Психолог отметила, что облегчить адаптацию может помочь любимое хобби, например, прогулки на свежем воздухе или фитнес, курс массажа или посещение выставок, а также встречи с друзьями.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина до этого говорила, что планирование следующего отдыха может выступить эффективным мотиватором при выходе из отпуска на работу. По ее словам, лучше всего объяснить себе, что выход на работу необходим для поддержания качества жизни и интереса к ней. Так у человека может появиться мотивация, которая побуждает работать.

Ранее фитнес-эксперт объяснил, нужно ли отдыхать от тренировок в отпуске.