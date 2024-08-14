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Польская почта уволит почти девять тысяч сотрудников

СМИ: польская почта планирует сократить 15% персонала

Польское почтовое ведомство Poczta Polska собирается сократить 15% персонала, то есть около девяти тысяч человек. Об этом сообщает портал interia.pl со ссылкой на руководителя госкомпании Себастьяна Микоша.

По словам руководителя польской почты, состояние службы в стадии комы. Микош считает, что для исправления финансовой ситуации будет принята программа под названием «Трансформация 1.0».

Глава Poczta Polska пояснил, что новая программа предусматривает в числе прочего добровольное увольнение 15% сотрудников. В течение первого года из бюджета фирмы на выплаты увольняемым будет выделено 600 миллионов злотых (около $150 миллионов).

Кроме того, в числе мер, также предусмотренных программой — расширение сети курьерских услуг. Кроме того, планируется использование части зданий Poczta Polska в качестве музеев, а также картинных галерей и ресторанов. Микош подчеркнул, что ни одно из 4,6 тысячи почтовых отделений в стране не будет ликвидировано.

Накануне сообщалось, что в финской компании Siemens Osakeyhtiössä ожидают сокращений из-за проблем в экономике страны. Речь идет об увольнении 43 человек или 10% персонала, всего же в штате числятся 430 человек. Представители заявили, что меры жесткой экономии позволят сохранить конкурентоспособность компании в условиях ухудшающейся ситуации в экономике Финляндии.

Ранее стало известно, как Польша зависит от белорусской контрабанды.

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