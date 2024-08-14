В Германии временно сняли запрет с журнала, взявшего интервью у Захаровой

Федеральный административный суд ФРГ принял решение временно снять запрет на деятельность для журнала Compact, который ранее взял интервью у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Федеральный административный суд сегодня удовлетворил ходатайство владельцев журнала Compact», — говорится в сообщении.

Окончательное решение по делу примут после судебного разбирательства.

13 июля в журнале Compact вышло интервью с Захаровой, после чего в редакции прошли обыски, а само издание власти фактически запретили. По словам Захаровой, главной причиной запрета стала «правда, которую тщательно скрывают от немцев».

При этом в МВД Германии решение о запрете объяснили тем, что издание распространяло «антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам» материалы и теории заговора.

Руководство Compact в ответ подало в суд.

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