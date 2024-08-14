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Маск назвал Guardian «помоечным» СМИ

Маск назвал Guardian «помойкой» за критику отрывка про климат из интервью Трампа

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск назвал британское издание Guardian «помоечным» СМИ после выпуска статьи, в которой журналисты критикуют отрывок про климат из его интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Своим мнением предприниматель поделился в социальной сети Х.

«Вы вообще слушали разговор? Guardian — помойка… Ноготь моего мизинца знает о климатических проблемах больше, чем весь коллектив Guardian», — написал предприниматель.

Накануне газета опубликовала материал, в котором назвала обсуждения Маска и Трампа о климате «самыми глупыми за всю историю». Издание ссылается на мнение экспертов, которые считают, что слова предпринимателя и политика были «далеки от фактов».

Интервью Маска с Трампом транслировалось ночью 13 августа. По словам владельца X, его разговор с кандидатом в президенты США и последующие обсуждения в социальной сети собрали около миллиарда просмотров.

Ранее СМИ объяснили, чем интервью Трампа и Маска напугало Европу.

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