На Украине зафиксировали повреждения двух энергетических объектов

Два энергетических объекта, расположенные на юге и севере Украины, получили повреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В заявлении отмечается, что утром сооружение в неназванном южном регионе страны подверглось обстрелу. Сейчас на территории данного объекта идут аварийно-восстановительные работы.

«Ночью беспилотные летательные аппараты атаковали энергетический объект облэнерго (операторы систем распределения электроэнергии — «Газета.Ru») в северном регионе, были обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области», — добавили в компании.

При этом в «Укрэнерго» не стали уточнять, какие именно сооружения получили урон.

Также из публикации следует, что 13 августа страна получила аварийную помощь из энергетической системы Словакии. Тем не менее ряд обесточенных по разным причинам населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до сих пор остаются без света. То же касается нескольких населенных пунктах на территории Херсонской области, подконтрольной украинским властям.

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