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Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей

Власти Франции обнаружили одного из пилотов со столкнувшихся истребителей

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U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey Hook

Власти Франции обнаружили одного из пилотов, находившегося в столкнувшихся истребителях Mirage. Об этом пишет Est Republicain.

Сообщается, что мужчина ранен, но находится в сознании. Всего на борту столкнувшихся истребителей находились три человека.

«Пилот, который катапультировался, был обнаружен. Раненый, он находится в сознании», — говорится в сообщении.

Известно, что столкновение самолетов произошло в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции. Операция по поиску пилотов проводится с привлечением жандармерии, пожарно-спасательной службы, управления лесного хозяйства.

В апреле пилоты самолета, следовавшего из Грозного в Москву, предотвратили аварию в аэропорту Внуково. Благодаря четкому решению экипажу, удалось избежать столкновения самолетов.

Ранее в японском аэропорту отменили почти 200 рейсов после аварии с самолетами.

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