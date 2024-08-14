Россиянам назвали причину осеннего скачка цен на водку

С сентября в России подскочат цены на водку, что связано с повышением стоимости спирта. Если в мае спирт в любой бутылке в цене не превышал 13 рублей, то с осени эта цифра вырастет до 17 рублей, объяснил 360.ru руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Спирт стал дороже по инициативе компании «Росспиртпром», перешедшей в частные руки, пояснил эксперт.

«[Частная компания] придерживается своих дополнительных правил — получение прибыли, выход на уровень рентабельности. Видимо, рентабельность компании была недостаточной», — отметил он.

Спирт вырос в цене на четыре рубля – это в целом незначительное повышение, которое увеличит цены на водку на 10 рублей, добавил Дробиз. В целом российский рынок водки, по его словам, остается стабильным с 2017 года.

До этого россиян предупредили, что о второй половине 2024 года Коньяк, бренди и водка в российских магазинах подорожают. Это объясняли повышением минимальных розничных цен на крепкие напитки с 1 июля, колебаниями курсов валют и ростом издержек производителей, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали о последствиях повышения цен на водку.