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На Урале вынесли приговор учителю, надругавшемуся над школьницей на кладбище

Надругавшегося над 8-летней девочкой челябинского учителя отправили в колонию

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Shutterstock

В Челябинске суд вынес приговор мужчине, который надругался над восьмилетней девочкой. Осужденный в то время работал учителем русского языка и литературы в одном из лицеев столицы Южного Урала. Об этом сообщает издание «74.ru».

Преступник признал вину, его приговорили к 13,5 года колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 15 лет. Также насильника обязали выплатить пострадавшей два миллиона рублей.

О нападении на восьмилетнюю дочь в начале августа 2023 года в полицию заявила мать девочки. Женщина сообщила, что неизвестный посадил в машину ее ребенка, вывез на кладбище и надругался над ней. Уралец угрожал девочке расправой, если она расскажет о случившемся.

Девочка поделилась произошедшим с матерью, а та обратилась к правоохранителям — по информации, которую запомнила потерпевшая, в частности цвету авто, полицейские вычислили преступника по горячим следам. Мужчина полностью признал свою вину.

Ранее педофил из ЯНАО боролся за смягчение приговора, но добился увеличения срока.

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