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В российском регионе введут режим ЧС из-за засухи

В Забайкалье введут региональный режим ЧС из-за засухи

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Забайкалье с 15 августа введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи, которая вызвала сложную обстановку в агропромышленном комплексе. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«Зоны чрезвычайной ситуации определены в границах территорий, на которых ранее был введен муниципальный режим ЧС природного характера: Агинском, Борзинском, Карымском, Могойтуском, Нерчинском, Чернышевском, Шилкинском районах, а также в Ононском и Приргунском округах», — сказал министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарев.

По данным правительства, засуха в регионе вызвала проблемы с сельскохозяйственными посевами и сенокосными угодьями. Для борьбы с природным бедствием власти создадут оперативный штаб. Также органам местного самоуправления рекомендовали задействовать все силы для ликвидации последствий.

6 августа в Агинском районе и Петровск-Забайкальском округе Забайкальского края ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка. Это было связано с резким подъемом уровня воды в реке Беляга, а также сильными ливнями.

Ранее в регионе РФ из-за паводков эвакуировали десятки человек.

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