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Три штукатура получили ранения в ходе поножовщины на стройке в Екатеринбурге

Ura.ru: в Екатеринбурге три штукатура пострадали в ходе поножовщины на стройке

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Shutterstock

В Екатеринбурге рабочие стройки из России и Армении устроили поножовщину из-за ссоры. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел на строительном объекте на улице Академика Ландау в Академическом районе. Между оконщиками из России и штукатурами Армении произошел конфликт, предположительно, на почве рабочих разногласий. Ссора вскоре переросла в драку с поножовщиной.

В результате произошедшего пострадали три сотрудника штукатурной бригады. Мужчин с порезами лица и ног доставили в медицинское учреждение. Информации об их состоянии не поступало.

До этого пьяный матрос пырнул коллегу самодельным ножом в живот после ссоры на судне. Его приговорили к семи годами лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу.

Ранее на Урале подростки устроили массовые разборки со стрельбой.

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