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Конфеты с метамфетамином разослали бездомным детям

Metro: в Новой Зеландии бездомным детям разослали конфеты с наркотиком

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Auckland City Mission/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Новой Зеландии сотрудники благотворительной организации разослали бездомным детям партию сладостей, в которой случайно оказался метамфетамин. Об этом сообщает Metro.

Около 400 посылок со сладостями было отправлено бездомным детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, от благотворительной организации Auckland City Mission в Новой Зеландии, в партии конфет оказался метамфетамин.

Известно, что конфеты были произведены малазийским брендом Rinda, в каждой из карамелек оказалось как минимум 300 доз запрещенного вещества. О странном вкусе конфет в организацию сообщила семья, получившая посылку. Один из детей, успевший съесть сладости, госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны. Личность мецената, отправившего сладости в благотворительную организацию, устанавливают полицейские.

До этого сообщалось, что в Перу полицейские из отдела по борьбе с наркотиками провели спецоперацию по задержанию торговцев запрещенными веществами. Чтобы выманить из дома подозреваемую в торговле зельем, один из полицейских переоделся в костюм медведя. Он взял коробку шоколадных конфет и воздушный шар в форме сердца и вызвал на улицу удивленную девушку, которой якобы хотел признаться в любви. В момент, когда подозреваемая вышла из дома, страж порядка защелкнул на ее запястьях наручники.

Ранее двоих москвичей, маскировавших наркотики под конфеты, задержали полицейские.

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