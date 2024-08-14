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Осужденный за пытки экс-глава российской колонии вышел по УДО

Ura.ru: осужденный за пытки экс-глава колонии Алексей Агапов вышел на свободу

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Свердловский областной суд удовлетворил прошение бывшего главы исправительной колонии №6 Алексея Агапова об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом пишет портал Ura.ru.

По данным издания, прошение об УДО удовлетворили еще в июне, однако прокуратура обжаловала решение Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила. 13 августа областная инстанция его утвердила.

В феврале 2023 года Агапова, замначальника оперативного отдела Александра Медникова и оперативника Антона Ерохина признали виновными в превышении должностных полномочий. Как установил суд, все они были причастны к пыткам заключенного Тахиржона Бакиева. Мужчину избили и изнасиловали шваброй сокамерники по распоряжению сотрудников колонии. Каждого из них приговорили к пяти годам лишения свободы.

Агапов отсидел 1,5 года из пяти назначенных.

Подробнее о ситуации с пытками в ИК-6 — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге взыскал с МВД полмиллиона рублей за пытки электрошокером в отделе.

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