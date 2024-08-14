В Германии задержали члена партии «Фракции Красной армии» Гарвега

Немецкая полиция задержала 55-летнего Буркхарда Гарвега — члена леворадикальной, террористической группировки «Фракции Красной армии» и соратника бывшей ее участницы Даниэлы Клетте. Об этом пишет газета Bild.

По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов ФРГ произвели задержание мужчины в поезде дальнего следования на станции Берлин-Шпандау. Изначально предполагалось, что речь идет о другом соратнике Клетте — Эрнсте-Фолькере Штаубе.

Также сообщалось, что Гарвега разыскивали в течение долгих лет.

Даниэла Клетте провела в подполье свыше 20 лет, ее задержали 26 февраля в своей квартире.

Сообщалось, что в ее доме были обнаружены автомат Калашникова польского производства, старый чешский пистолет-пулемет Samopal Vz. 48 1950-х годов, а также макет советского противотанкового ружья РПГ-7. Кроме того, правоохранители обнаружили у нее электрошокер, парики, наручники и фальшивые бакенбарды. Среди прочего у Клетте изъяли €240 тыс. и свыше килограмма золота.

По данным прокуратуры, Клетте и ее два подельника — Эрнст Штауб и Буркхард Гарвег — в период с 1999 по 2016 год использовали это оружие для грабежа пунктов обмена и супермаркетов.

Ранее сообщалось, что в Берлине у Клетте нашли гранатомет.