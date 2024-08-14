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Житель Москвы вызвал полицию, но его отвезли в отдел и избили

«Осторожно, Москва»: житель столицы вызвал полицию, но сам оказался в отделе

Житель Москвы вызвал полицейских, чтобы задержать наркомана, но сам оказался в отделе полиции, где его избили. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, 31-летний мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил о мужчине в неадекватном состоянии, которого он увидел на улице. Звонок перенаправили в полицию. Когда полицейские приехали на место, неадекватного человека уже не было. На просьбу мужчины разыскать нарушителя полицейские ответили, что их смена заканчивается, забрали обратившегося в отдел полиции, где составили на него протокол о мелком хулиганстве.

Отмечается, что мужчина отказался подписывать протокол. Тогда полицейские «завели в комнату и применили физическую силу».

«Били меня четверо: дежурный, два ППСника с видео и еще один сотрудник. Удары наносили по рукам, ногам, лицу, разбили часы. После избиения они надели на меня наручники и закрыли в камере, убеждали подписать протокол», — пояснил мужчина.

На следующий день его отпустили без подписания протокола. Пострадавший зафиксировал побои в травмпункте и намерен обратиться в управление собственной безопасности МВД и следственный комитет.

До этого в республике Коми полицейский избил участника спецоперации без ноги.

Ранее пермский полицейский избил водителя до потери слуха.

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