В Екатеринбурге экс-участник СВО ворвался в салон красоты и ранил бывшую девушку

Житель города Екатеринбурга ворвался в одну из местных студий красоты и напал на бывшую возлюбленную. Об этом сообщается в Telegram-канале «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

По информации журналистов, инцидент произошел в бьюти-салоне на улице Крауля. Как рассказали сотрудницы учреждения, от агрессивно настроенного мужчины пахло алкоголем.

Они добавили, что при себе злоумышленник имел страйкбольную гранату. Во время потасовки снаряд детонировал.

В публикации подчеркивается, что нападавшим был экс-участник специальной военной операции (СВО) на Украине. Военнослужащий ранил свою бывшую девушку в руку и ногу, после чего скрылся с места ЧП.

«Пострадавшую забрала скорая. <...> На месте работают силовики», — говорится в материале.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также найти злоумышленника. Сейчас мужчина находится в бегах.

8 августа в городе Богдановиче в Свердловской области приехавший в отпуск участник СВО напал на бывшую жену и ее нового супруга. Мужчина выстрелил в женщину и ее мужа, когда они беседовали возле дома его матери. В результате экс-жену военного спасти не удалось.

Ранее в зону СВО вернулся бывший Герой России, арестованный за расправу над 18-летней девушкой.