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Врач рассказала, кому опасно употреблять варенье

Врач Солнцева: варенье не стоит употреблять людям с сахарным диабетом

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Shutterstock

Варенье не стоит употреблять людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева. По ее словам, в этом лакомстве содержится почти 70% углеводов.

«Если это варенье из кислых плодов, которое содержит органические кислоты, то его нежелательно людям, страдающим желудочно-кишечными расстройствами: гастритом, язвами, потому что кислые сорта варенья могут раздражающе подействовать на слизистую желудка. <...> Ну и аллергические реакции никто не отменял», — сказала Солнцева.

Она добавила, что варенье нельзя считать источником витаминов, поскольку их количество не удовлетворяет суточную потребность человека, а многие микроэлементы исчезают при готовке.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого предупреждал, что абрикосовое и клубничное варенья являются самыми опасными для здоровья, поскольку содержат большое количество сахара. Он также отметил, что для людей, имеющих проблемы с кишечником, опасность могут представлять варенья из ягод с мелкими семечками, к примеру, клубничное.

Ранее врач объяснила, чем малиновое варенье опасно для людей старше 60 лет.

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