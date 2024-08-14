В Китае родители воссоединились с ребенком после 37 лет поисков, пишет The South China Morning Post.

Как пишут СМИ, когда у пары в 1986 году родился сын, бабушка отдала его на следующий день другим людям, полагая, что родители слишком бедны, чтобы вырастить еще одного ребенка. Спустя некоторое время мать с отцом начали поиски малыша, зная, что тот может быть у человека по фамилии Чжао.

Муж с женой провели три десятилетия, путешествуя по стране в поисках сына. Вскоре встало известно, что образцы крови пары соответствуют образцам крови мужчины по фамилии Пан. При помощи сотрудников полиции он встретился со своими родителями в Вэйнане, где родился 37 лет назад.

«Как ты жил все эти годы, сынок?» — первым делом спросили у него мать с отцом.

Пользователи соцсетей осудили поступок бабушки, которая разлучила семью.

«Трудно понять ее действия», — пишут комментаторы.

Ранее в Колумбии женщина воссоединилась с семьей спустя 52 года после похищения.