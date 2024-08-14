Российские врачи спасли 97-летнюю пациентку с гигантским тромбом

Врачи Орехово-Зуевской больницы прооперировали 97-летнюю пациентку с гигантским тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на сильные боли в ноге. При обследовании пациентке диагностировали острый тромбоз ноги. Сосудистые хирурги отметили, что осложнение состояния могло привести к некрозу тканей и развитию гангрены, поэтому, несмотря на риски, они приняли решение об операции.

«В ходе операции мы удалили 30-сантиметровый тромб из артерии, тем самым восстановив кровоток. Данная операция позволила избежать трагических последствий и нам удалось сохранить пациентке конечность», — поделился заведующий региональным сосудистым центром больницы Дмитрий Тютьнев.

Пенсионерку уже выписали из стационара. По словам медиков, женщина чувствует себя хорошо.

До этого флеболог рассказала о симптомах отрыва тромба.

Ранее в Нижневартовске хирурги спасли пациентку с застрявшим в сердце катетером.